發展商向城規會試水溫　申唐人新村土地公私合營

施政報告去年提出「土地共享先導計劃」，由政府與發展商「共享」的新增住宅樓面面積，當中不少於60至70%須用作興建以資助出售房屋為主的公營房屋。公私合營的計劃尚未出爐，有發展商向城規會試水溫，提出在元朗唐人新村一幅25,780平方米作綜合發展，包括提供660公營房屋、703個首置單位及702個私營房屋，又表示會提供小學、幼稚園、青年宿舍、濕貨市場及文誤中心等社區設施。



該申請由私人發展商提出，申請地點面積為25,780平方米，包括7750平方米的政府用地，以地積比率6.5倍計算，其中5倍為住宅發展，1.5倍為零售及政府、機構及社區設施。擬議發展的總樓面面積將不超過167,570平方米，包括128,900平方米住用樓面面積及38,670平方米非住用樓面面積。



根據申請書，擬議發展有8幢介乎25至33層高住宅大樓，並位於4至5層零售/政府、機構或社區設施平台之上。另有一層不超過8層高的安老院舍及一座不超過8層高的小學。為配合將設一層地庫停車場、一間幼稚園、一間幼兒中心、一間青年旅舍和青年中心，一個社區會堂及一個濕貨街市。

