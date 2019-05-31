發射台：水氫汽車科技涉造假　當局應正視

內地有車企宣稱研製出汽車只需加水就能跑的新技術，引來專家質疑造假。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集炮轟內地科研造假騙取國家補貼的歪風，甚至地方政府亦涉嫌合謀騙取補貼。節目點出，中美兩國正大打科技戰，惟國內科研造假成風，倘當局再不正視騙補問題，科技自立自強只會淪為空話。



浙江一個汽車集團聲稱研發出全球第一款「水氫引擎」，只需加水就能夠生產氫氣做汽車燃料，足夠行駛最多一千公里。惟內地專家則指相關的「水解氫」技術需用到金、銀、鉑等貴金屬作為催化劑，而非該集團所指的鋁，質疑有人造假。節目認為「水變汽油」顯然是騙局，但南陽市政府卻參與其中，質疑當中有官員涉合謀騙取國家對科研提供的補貼。南陽市政府面對質疑則稱，「水氫引擎」技術仍未批准生產，又指技術不能夠申請國家補貼，否認有欺騙成分。



「水變汽油」騙局並非首次，早於三十年前一名哈爾濱司機同樣聲稱有方法可將水變成汽油，在全國招搖撞騙，把國內媒體及多名高官騙得團團轉，直至十年後才遭踢爆入獄。



節目指出，目前中美兩國正大打科技戰，從國內科技巨企華為遭美國為首的多國封殺，揭露國內手機製造業不論是晶片或作業系統都非常依賴外國，全國都明白要自強，科技是不可缺少的一環。惟國家鼓勵科研的補貼優惠淪為不法之徒的「唐僧肉」，人人爭而食之，若當局再不加強監管，在迫在眉睫的中美科技戰中，或會為這班害蟲的內部侵蝕而不戰而敗。



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