政Whats噏：譚文豪跑入會議室　都趕唔切投票

立法會議員幾乎日日都要投票，但議員咁忙，唔會長期留喺會議室裏面，所以好多時都係知道要投票時先會趕返入去，好似財務委員會今日(31日)審議代2020年香港中學文憑嘅學校學生繳交考試費時，有議員提出臨時動議，就一度響鐘5分鐘召集議員返嚟投票，其中譚文豪(Jeremy)就因為遲咗，出盡力跑都慢咗半秒，結果佢只係撳到出席鍵，未撳到支持定反對，搞到畀其他議員恥笑。



查實Jeremy係5分鐘鐘聲過後先進入會議室，佢都知自己遲咗，所以都係跑住入嚟，亦都有叫負責主持會議嘅財會副主席陳振英等埋佢，但陳當時正低頭處理緊其他事務，未有留意Jeremy跑緊埋位，結果投票程序繼續進行，而Jeremy就因為咁投唔切票喇！



Jeremy都忍唔住笑，及後再進行其他投票時，就忍唔住要發言，話雖然相信陳係無心之失，但其實都可以留意多啲有冇議員趕緊返嚟，好似佢今次咁，抬頭望一望，畀多少少幾秒佢就足夠。陳都有接受Jeremy嘅提醒，話下次會留意吓，不過如果Jeremy咁想投票，不如下次早多幾秒入會議室，就唔會重演今日嘅醜態喇！