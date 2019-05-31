即時開講：鄭若驊誠信破產　厚臉皮賴死不走

律政司司長鄭若驊上任以來屢爆醜聞，日前再被揭發未有申報丈夫潘樂陶持有兩個合共逾億港元的半山豪宅物業。東方報業集團旗下《on.cc東網》電視時事評論節目《即時開講》，炮轟鄭若驊帶頭破壞申報制度，個人誠信早已破產，卻厚臉皮「賴死不走」拒絕下台。節目指出，倘若鄭若驊在其他國家或城市為官，早被罷免撤換，只有港府和香港立法會議員選擇窩囊不出聲，不盡職按民意向鄭追究到底。



鄭若驊丈夫潘樂陶去年擲逾億元購入兩個半山單位，鄭被揭發沒有申報後，聲稱物業並非她持有，她亦沒有物業的實際利益，死撐毋須申報。節目批評鄭去年初上任時，亦有申報丈夫持有的屯門海詩別墅獨立屋，反映她知道需要申報配偶物業，但今次被人踢爆後，卻大搬龍門，視申報制度如無物，節目對此提出質疑「係咪鄭若驊一句唔使報就可以算數」，斥鄭知法犯法，不但個人誠信蕩然無存，亦令特區政府的誠信破產。



鄭若驊擔任律政司司長，操守理應要比白紙更白，但節目指她上任後即爆出大宅僭建及涉嫌欺詐按揭，之後「秘撈」仲裁案及丈夫買樓不作申報，形容她「做人咁含糊不清，做官亦黑白不分」。節目指，律政司司長一職理應竭力維護法治，但鄭卻為反中亂港集團提供司法保護傘庇護，放生壹傳媒黎智英牽涉的政治黑金案，佔中案亦不了了之，黎恐嚇東方報業集團男記者案亦拖延近兩年，連「告定唔告」都不夠膽說。



節目又指，倘若其他國家或城市的高官，如鄭若驊般醜聞一單接一單，該官員早已自動辭職，又或者被罷免撤換，但現時港府卻甚麼都不跟進，立法會的議員亦態度窩囊，未盡職按民意向鄭若驊追究到底，任由鄭厚着面皮「賴死不走」。節目最後指出，本港回歸將近二十二年，特區政府一屆不如一屆，律政司司長一蟹不如一蟹，難怪市民對前途悲觀絕望，紛紛「用腳投票」，移民遠走他鄉。



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