Dr.東：教練籲小朋友參加跑步班　增運動樂趣

不少家長會排子女學習游泳、足球及籃球等運動，冀助他們身心健康發展，但其實最簡單的跑步對小朋友成長亦大有幫助，能鍛煉他們的心肺功能及肌肉強度等。有教練建議家長可讓子女參加跑步興趣班或小組，透過遊戲及與同齡小朋友競爭，增添對跑步的興趣。



3項鐵人教練黃德華表示，留意到近年香港不少小朋友缺乏運動，「有啲行兩步就氣喘」。他指跑步除可鍛煉小朋友的心肺和肌肉外，小朋友運動後會倍感飢餓而主動吃飯，解決部分父母迫子女吃飯的難題，令小朋友發育更均衡。讓小朋友跑步好處多多，但同時要留意切勿過量。黃指出，小朋友未必知道訓練有否過量、身體能否負荷，需要教練或成人提醒，定時休息及喝水。



而跑姿方面，他指部分兒童開始跑步時或會出現「打鼓手」，即擺手時肩膊未有郁動，只得前臂上下擺，不但無助加速，更破壞身體平衡及協調；正確做法是放鬆肩膊及前後擺動雙手。但他認為除了「打鼓手」等「大錯」要糾正外，個別未完美的姿勢其實可容忍，因每個人身體構造各有不同，而兒童的骨骼及肌肉尚未完全發育，若強行糾正，或會令他們跑得更辛苦，甚至影響身體發育成長。



黃坦言跑步相對於有較多互動元素的球類運動，對小朋友而言「好悶」，故建議家長可安排子女參加跑步興趣班等，讓他們在朋輩影響下投入運動；他亦主張透過遊戲和競賽教導小朋友跑步，再在過程中提醒他們改善跑姿，「希望佢哋開心，不會只覺得辛苦或要練耐力而怕咗跑步。」又提醒家長毋須為子女添置名牌跑鞋或跑衣，「一對舒服、啱腳型嘅跑鞋，一套排汗好嘅衫褲，已經可以幫小朋友跑得好好。」