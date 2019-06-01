Dr.東：港童少運動增心臟病風險　家長宜帶頭做運動

香港每5個小學生便有1個肥胖，除了因為功課太多無時間運動，終日玩手機及電腦均是元兇，令港童缺乏恒常運動習慣。有心臟科專科醫生警告，心臟猶如人體機器，長期沒有帶氧運動提升效能易「日久失修」，增加患心血管疾病風險。要小朋友建立運動習慣並非易事，醫生呼籲家長以身作則，多抽時間帶子女外出，若家長「其身不正」經常手機不離身，子女只會有樣學樣。



香港心臟專科學院院士陳栢羲表示，運動對心臟健康十分重要，影響賀爾蒙及放鬆血管，減低血管硬化風險；缺乏運動除了容易肥胖，更增加壞膽固醇、糖尿病及高血壓等危機，研究顯示肥胖的小朋友長大後，較常人容易患上心臟疾病。



陳留意到不少港童有不良飲食習慣，經常進食高糖、高鈉及高油食物，例如煎炸香口的街邊小食、薯片、朱古力、汽水或快餐店食物等，除了吸收過量熱量積聚脂肪，更會增加患心血管疾病風險。不少人以為選擇代糖食物可避免攝取過量糖分，例如飲代糖汽水，但他提醒已有不同研究指出代糖仍會增加肥胖風機，不少人更以為可任意進食而攝取過量，結果得不償失。



強化心臟健康要從小做起。根據世衞建議，兒童每天宜進行至少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。以年約10歲、體重約40公斤的兒童為例，跑步及長距離慢速游泳的帶氧運動，對消耗熱量較為顯著，平均1小時運動可消耗400卡路里。陳又提醒，沒有恒常運動習慣的小朋友，開始做運動時要循序漸進，切勿一下子進行太劇烈的運動，除了心肺功能未必能承受外，肌肉系統也需時訓練配合。有先天性心臟病的小朋友，更不建議做劇烈運動。



陳認為在電子世代下，培養小朋友運動的習慣並非易事，家長扮演的角色十分重要，「唔能夠只叫小朋友去做運動，但自己唔郁。」他建議家長做好榜樣，多帶小朋友外出做運動，例如行山、跑步或游水，切勿只顧逛商場。根據康文署兒童健體建議，家長可於飯後陪子女進行緩步跑或健步行；假日到體育館打乒乓球、羽毛球，或到運動場跑步；周末則到戶外踏單車、放風箏或遠足。



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