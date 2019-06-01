東方日報A1：貿易戰禍延　港市道唔掂

本港零售表現急劇轉差！統計處昨發表最新零售數據，今年四月份零售業總銷貨價值跌幅大幅擴大至百分之四點五，是自一五年以來再度錄得三連跌，其中珠寶首飾及鐘錶成為重災區，跌幅達百分之十一點四，部分類別例如百貨公司、藥物及化妝品的銷售亦由正變負，拖累整體表現。香港零售管理協會指，五月份的零售銷貨表現或會因五一假期「重回正數」，惟絕不應視作反彈訊息，又揚言一旦中美貿易戰惡化，有關內地經濟帶動本港消費效益將全數抵銷，甚至要重新評估該會今年對零售業正增長的預測。



本港零售業由一五年三月起經歷廿四連跌後，終在一七年三月喘定回升，更在去年上半年連續數月錄得雙位數增長的「小陽春」。不過，自中美貿易戰去年七月爆發以來，本港零售業表現明顯受壓，升幅不斷收窄，在去年十二月聖誕銷售旺季，僅錄得百分之點零一的按年升幅，已預告今年零售業肯定「無運行」。



踏入一九年，零售業表現隨即「見紅」，撇除農曆新年在不同月份的影響，綜合一月份及二月份零售銷貨值平均數，錄得百分之一點六的跌幅，三月份跌幅則收窄至百分之零點二。正當市場以為四月份有復活節長期救市時，結果相反，統計處昨公布的四月份零售銷貨值達約三百七十七億元，按年跌幅擴大至百分之四點五，而今年首四個月合計的零售銷貨值亦下跌百分之二。



零售業表現疲弱自然與珠寶首飾及鐘錶業銷情欠佳有關，該行業在四月份錄得約五十八億六千萬元收入，較上月錄得六十六億八千萬元減少八億二千萬元，相對按年跌幅亦由百分之二點九，擴大至百分之十一點四；除奢侈品銷情欠佳，其他深受個人遊旅客歡迎的商品亦無以為繼，例如藥物及化妝品由三月份錄得百分之二點三的按年升幅，變成在四月份錄得百分之六的按年跌幅；百貨公司的銷情更是慘淡，同期由增長百分之五點一，變成減少百分之四點三，即相差近百分之九點四。



零售管理協會主席謝邱安儀解釋，四月份有多個不利因素，包括天氣差、臨近長假期旅客保留消費力及港人在復活節外遊致減少本地消費，令不少行業的銷售由正轉負，直接影響零售業四月份的表現，又指按其會員提供的資料顯示，受惠於五一四日連假，部分行業錄得單位數正增長，估計五月份銷售額應可錄得正增長。



至於零售業能否短期內止跌回升，謝邱安儀強調，即使五月份錄得正增長，公眾亦不要視為一個行業表現反彈的訊息，一切要視乎中美貿易戰的變化，如一旦「戰況」惡化，上述內地長假帶動銷售的效益將全數抵銷，屆時該會亦需要重新評估對今年本港零售業正增長的預測。



港府發言人指，零售業銷售表現在四月份持續疲弱，銷售額的按年跌幅加大，反映在外圍不確定因素下消費情緒依然審慎，又指短期內消費情緒會繼續受到外圍不確定因素所影響，會密切留意相關情況。