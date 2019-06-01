東網透視：工傷喪命遺妻兒失倚靠　媽媽組互助走出陰霾

每逢佳節倍思親，7年前阿芬的丈夫因工傷離世，至今她每憶起舊事仍淚如泉湧。當年幸得工業傷亡權益會協助處理丈夫身後事，會內支援互助小組「媽媽組」與她同行，令她重新振作。今年端午，她與「媽媽組」組員製作600隻糉，送贈工傷遺屬、職業病工友及律師等，發揮助人自助精神，並提醒大家關注職業安全。



2012年一個電話改寫了阿芬的一生，「當時差人打電話話我知，從事搭棚的丈夫發生意外，我唔接受現實，更加一度傷心暈低。」 新來港定居的她對香港一切都感到陌生，「連搭車都唔識」，去紅磡骨灰龕場為丈夫上香也迷路了。家中經濟支柱倒下，她想到2個孩子仍在學，煩惱學費等開支，2日2夜食不下。



上月初因病離世的工權會前總幹事陳錦康當時見阿芬茶飯不思，親自帶她到餐廳食飯。阿芬憶說，「佢同我講，叫我點都要食飯， 唔食飯跌倒無人幫到你，你仲有兩個仔女，要靠你自己努力先可以帶到佢哋。」那頓飯吃了什麼，是什麼味道，現在阿芬已經忘記，但她知道如果沒有那頓飯，沒有陳錦康的鼓勵，她很難支撐到今天。



意外發生後，工權會職員第一時間到現場接觸她，協助她處理亡夫身後事，其後得到工傷賠償及社會捐款資助，撐起3口子的生計，也供養子女上大學。阿芬加入「媽媽組」，以過來人身份鼓勵死者遺屬勇敢走出悲傷，又到街上派傳單，及製作應節食品送贈及關心社會上其他有需要的人士。



該會署理總幹事蕭倩文表示，每年因職業意外死亡個案約有200宗，該會1981年成立至今處理2000多宗工業意外死亡個案，大部份致命意外在建築高危行業發生，死者多遺下太太及年幼子女，故80年代成立「媽媽組」，為遺屬提供法例支援，協助處理繁瑣賠償手續，並提供情緒支援，透過參觀及戶外旅行，讓組員互相傾訴，放鬆心情，現時活躍組員100人。她指，政府在意外發生後才安排社工跟進遺屬情況，促請社會福利署設立一個常設的特別支援小組，當發生突如其來意外時，能迅速應變。