探射燈：服美沙酮同時吸毒　加深毒癮

東網過往亦曾揭發有美沙酮診所淪毒竇，拆家駐守診所外販毒。醫學界人士指，診所提供的美沙酮劑量足以控制病人不會「典癮」，強調需依賴病人的自制能力，警告若有人「炒兩味」，即服用美沙酮同時吸食毒品，可加深毒癮。



禁毒常務委員會主席兼精神科醫生張建良表示，美沙酮屬替代治療，用於抑制海洛英、嗎啡等鎮痛麻醉劑。醫生為病人評估及進行尿液檢測後，以確認其鎮痛麻醉劇的濫用量，再按有關用量提供相應美沙酮劑量，以維持病人情況，不會出現斷癮徵狀。若病人有決心戒毒，則會逐步遞減。



張補充，部分病人為尋求快感，不惜「炒兩味」，同時服用美沙酮及海洛英。他解釋，美沙酮具止痛、斷癮等治療作用的鎮痛麻醉劑，惟同時服用毒品會令鎮痛麻醉劑總量倍增，引致加深毒癮。他坦言，美沙酮屬醫學輔助的戒毒方法，減少病人對毒品的渴求及欲望，「（美沙酮）用嚟頂癮，好似食飽咗冇胃口咁，希望令佢哋（癮君子）離開犯罪行為，參與正常活動，但需要參與者嘅自制能力。」

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