探射燈：長駐美沙酮診所　拆家口含毒品散貨

美沙酮診所淪毒竇。東網直擊上水美沙酮診所淪毒品交易所，派貨的拆家「主持」每日坐鎮，口含毒品派「街坊」，每日有近10宗生意，交易款項近3000港元。知情人士更踢爆，有不法集團租借粉嶺村屋作毒品包裝場，「貨品」分銷各區，更壟斷大埔及大圍毒品市場。立法會議員直指情況嚴重，促警方正視及加派人員巡邏。



上水石湖墟美沙酮診所晚間開放時間，不少癮君子前來服用美沙酮，當中一名中年男子正是兜售的毒品主持，他在門外游走，不少人向他付款200、300港元後，他在口中吐出一些白色物體，利用上衣輕抹後，再交予買家，有人將貨放入口中，有人放入銀包暗格內。



該主持每晚有8至10宗生意，不少人先到診所服用美沙酮後，才向該主持購買毒品，一般接「貨」後即離開。附近居民大多繞道而行，商戶則不願多談。



每晚約9時後，該名主持會先行離開，由另一名踩單車前來的男子「接更」。該男子先行到診所服用美沙酮，之後在診所門外流連，當有人「買貨」，他收錢後踩單車往興仁村方向，約5分鐘後折返，並交貨予客人。



上周6，數名軍裝警員往該美沙酮診所「踢竇」，一眾癮君子即時四散。惟當警員離開後，一直躲在後巷的主持隨即折返原位，又開始大做生意。



據熟知該販毒集團運作的明哥（化名）指，上址經營毒品生意已有一段時間，貨源來自粉嶺坪輋一所村屋的毒品包裝工場，以私家車送貨往美沙酮診所或附近村屋，再由該中年拆家散貨，「喺老美（美沙酮診所）嘅拆家唔會帶多過9安士貨（毒品）喺身，（捉到）最多判幾個月，同埋唔會損失咁多。」明哥續指，該販毒集團壟斷北區毒品市場，除上水區的海洛英外，大埔及大圍一帶的冰毒生意，亦屬該集團操控。



身兼北區區議員及立法會議員的林卓廷表示，過往亦曾收過市民反映美沙酮診所一帶的治安問題，他認為有關情況嚴重，促警方嚴正處理及加派人員巡邏。



警方發言人表示，2017年至今，警方在上水分區共進行217次打擊販毒行動，並拘捕255名人士涉「管有危險藥物」及「販運危險藥物」；當中6次行動在上水石湖墟美沙酮診所附近進行，共拘捕6名人士。而上周六，警方在上址附近拘捕1名本地男子，涉嫌「管有危險藥物」。



衞生署發言人指，過去2年並無收過有關診所外有人販毒的投訴，診所僱有保安人員維持診所內秩序及協助疏導人流，署方亦有就保安事宜與警方保持聯繫。



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