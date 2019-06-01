張建宗指引渡逃犯港府有決定權　商界憂中地雷

港府日前公布修訂《逃犯條例》的多項新建議，包括將移交門檻由早前建議可判處最高刑罰的3年提高至7年或以上等。政務司司長張建宗今早(1日)出席電台節目表示，提出新建議目的是將條例聚焦至最嚴重罪行，並將處理途徑升格至高等法院，為公眾帶來信心，認為新修訂是一個恰當和合理的平衡。



他續指，政府在引渡逃犯問題上有全權決定權，傾向保障當事人，要符合引渡原則，亦需是兩地對等的罪類，而香港沒有針對採訪的法例，認為新聞界可以放心，加上特首亦可以在發出有關證明書前加入人權等保障，下一步將考慮爭取港人回港服刑，讓疑犯得到較好的照顧。他指修例並無任何政治任務，只希望負責任地協助台灣殺人案死者家屬。



同場的保安局副局長區志光指，任何司法管轄區進行引渡安排時，都會審視申請方以往履行協議的情況，相信如紀錄差劣，亦未必能給予被引渡方信心。對於新建議提出縮小特別移交安排的適用範圍至最嚴重罪行，但不包括與16歲以下女童進行性行為，區解釋香港在有關刑事罪行有域外管轄權，相信影響不大。



香港中小型企業聯合會創會會長佘繼標出席另一電台節目時指，政府仍未能釋除疑慮，因珠三角一帶未來靠香港發展經濟，但不少地方仍有潛規則，擔心中小企會踩中地雷，要求當局豁免經常來回內地的中小企。