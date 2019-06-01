再爆非洲豬瘟肉販叫苦　被指天價豬唔敢加太多

上水屠房昨(5月31日)再爆出非洲豬瘟，即時停止供應豬肉4天。九龍城街市今(6月1日)大部分豬肉檔均有營業，部分檔戶售賣昨晚賣剩的豬肉。「陸記肉枱」負責人黃太大吐苦水，指再次殺豬令生意大受打擊，連同成本例如檔主薪金、員工薪金、租金等會虧蝕，豬瘟亦影響市民吃鮮豬肉的信心。



黃太愁眉苦面，坦言心情跌至谷底，稱原本由該店供應豬肉的食店都可能轉向凍肉供應商，「我哋又唔可以溝啲凍嘅(肉)畀人」。上次爆發豬瘟至今，她仍未回本，現時豬肉已由千多港元一擔(100斤)加至2000至3000港元一擔，但她不敢加價太多，一斤瘦肉價錢約為50至60港元，要賣100港元才能回本，她坦言「做唔出」，只能加價約一成，顧客已有微言，「貴到你唔信！依家啲豬係天價！」、「再係咁，我哋全行都要倒閉！」



興聯肉枱負責人區先生表示，今天只能出售昨晚賣剩的豬肉，相信在早上10、11時已可賣完收檔。



今早到街市買餸的陳太，花費約數百港元買了豬手和豬肉做節，準備至少10人的分量。她表示，每天都會買鮮肉做餸，停售對她影響大，今日買豬肉亦覺有加價，而隨後數天沒有豬肉出售，會改買凍肉煲湯，或以牛肉和雞蛋取代豬肉做餸。另一陳太稱，上次爆發豬瘟便以雞肉取代，但已經「食雞食到厭」，惟有多食蔬菜和雞蛋。



另外，食物及衞生局今早補充，根據食環署搜集的初步資料顯示，有關帶病毒豬隻在上周六(5月25日)運到上水屠房，當時未出現非洲豬瘟病徵。有關個案仍在調查中，暫未能確定豬隻如何感染病毒。