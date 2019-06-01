小一派位結果出爐愛兒獲派喇沙　母：擺10圍慶祝

2019年小一入學統一派位今(1日)公布結果，教育局早前公布獲派首三志願的學童有73.1%。各派位中心今早9時半公布結果，但在41名校網，早上8時半已有約10名家長等候中心開門。



王太的兒子獲派第一志願喇沙小學，她得悉結果時尖叫，高呼「得咗啦！」她笑言將會筵開十席慶祝。她在數月前搬到九龍城區，期望增加成功獲派心儀學校的機會。她指，沒有刻意栽培孩子，自己非全職媽媽，但會抽空陪孩子，周末會為其安排興趣班和私人補習，每月花費過萬港元。



她認為今年學童人數下跌，競爭不及往年，因為不少家長透露其孩子已被直資和私立學校取錄，放棄參加統一派位，因此「機會大咗」，她為兒子報讀十間直資和私立學校，但只被一間私校取錄。另一名家長翁太獲知孩子被派到拔萃小學，喜極而泣，直言開心過結婚。



來自江蘇的陳先生約十年前以優才計劃來港工作，女兒獲派瑪利諾修院學校(小學部)。他一家原本住在長沙灣，因覺得九龍城區學校較好，以月租2萬港元租住3房單位。他表示，早前女兒獲得私立學校取錄，但沒有一條龍直升中學故未有入讀，笑言「沒有覺得瑪利諾特別好」，只是因為懶，未來不用煩惱女兒升學問題。