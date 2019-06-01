上水屠房料凌晨殺豬　業界冀每隻賠$4000

上水屠房再有豬隻被驗出感染非洲豬瘟，屠房內4700隻活豬將銷毀。食環署今日(1日)表示，現時買手正與署方點算豬隻數目，如一切順利，預計明日(2日)凌晨時分可啟動銷毀豬隻工作。



東網記者今早到上水屠房視察，發現大門口張貼由漁農自然護理署發岀的屠宰動物命令和受豬瘟感染通知書，現場有工作人員穿上全套保護衣物，而屠房員工和保安亦都有戴上口罩。



豬隻買手盧先生表示，繼上次爆發非洲豬瘟後，早已料到會有第二波。他在上水屠房內擁有10多隻豬，上次銷毀每隻可得3000港元賠償，期望今次一隻能賠償4000港元。他指，當局經過上次經驗後，加快檢疫速度，時間損耗較少，各方面處理都有進步。



鮮肉大聯盟副主席關國華表示，下午會與食物及衞生局會面，他批評政府「一刀切」銷毀活豬的做法欠佳，不能「一隻有事，全家抄斬」。他指，內地做法是每批活豬須先進行約45分鐘測試，確保無事才送入屠房，相反香港只在屠房內測試豬隻，認為政府可參考內地做法，例如在文錦渡引入快速測試，確保運送到屠房前，已銷毀受感染活豬，做到衞生之餘，亦能維護業界利益。