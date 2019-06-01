北區小一派位有悲有喜　家長盼叩門港人優先

小一統一派位結果今日(1日)出爐，因應學童減少，北區等多區學校今年協議減少叩門學額，令學生叩門成功機會大減。在上水80校網統一派位中心，大批家長今日一早已到場排隊等候結果，派頭位的家長更在7時許到場。派位中心在9時半開始向家長派發小一註冊證，有家長得悉子女派往首選學校時喜極而泣，亦有家長獲派較後志願預備到其他學校叩門。



陸太的女兒獲派第一志願學校，得知消息後激動落淚。她表示兩年前開始已為女兒升小一作準備，包括練習面試等，「付出咗唔少，小朋友都好辛苦。」她指，派位結果公布前一星期已緊張睡得不好，感到非常大壓力，預備了不少後備方案，包括「南下」跨區就學，「不嬲呢區(學額)已經好緊張，聽到北區校長會協議咗(每校)得3個叩門位，3個位真係有啲難，小朋友要好outstanding(出眾)先得。」



不過，有人歡喜有人愁，廖先生的女兒未能如願獲派首三志願，但心情尚算平靜，「都有心理準備，始終抽吖嘛。」他預備帶女兒到6、7間學校叩門，對於區內學校減收叩門生，他未太擔心，「盡力啦，都有信心叩到，如果自己都冇信心更加唔使諗。」他認為，雖然跨境學童減少，但對區內學額競爭始終有影響，「如果可以香港人優先，降低競爭，咁家長都唔使咁擔心。」