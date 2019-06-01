修逃犯例涉沒收犯罪所得　政府指非殺人封艇

立法會保安事務委員會今日(1日)舉行8.5小時特別會議，繼續討論修訂《逃犯條例》。有議員指有反對修例的單張聲稱條例通過後可沒收港人財產，律政司代表重申沒收財產的說法，並非如坊間所言「殺人封艇」。



議員何啟明展示反對修例的單張，標題稱修例通過後，港人身家可被沒收，直言有關說法恐怖，要求當局澄清。議員梁志祥亦指反對人士以恐嚇、謊言令市民恐慌，並關注會否因假證據而作出引渡。



議員陳志全表示，希望政府延遲恢復二讀，因為政府短時間內提出修改建議，當中大部分會以行政措施處理，限制議員審議法例時間。他續指，已知立法會秘書處積壓太多修正案，故不會就任何修正案給予意見，直言做法極不理想。



律政司副國際法律專員林美秀重申，沒收犯罪所得並非「殺人封艇」，而是必須經過外地法院為追討犯罪所得財產而發出的沒收令，外地法院亦要證明財產與罪行的關係。林續指，處理移交逃犯的所有證據均以證人誓詞形式呈交，證詞必須要是親耳聽到、親眼看到去解釋案件如何發生，直言表面證據中「表面」一詞有所誤導。



保安局局長李家超稱，只會就移交門檻由可判處最高刑罰3年提高至7年或以上提出修正案，其餘將以行政聲明方式處理。