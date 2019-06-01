專家批政府驗豬欠透明　倡查冰鮮豬肉防病毒攻港

上水屠房三個星期內出現兩宗非洲豬瘟感染個案，今次帶病毒豬隻上周六(5月25日)已運抵屠房，當時未有病徵，事隔約6天豬隻死亡及化驗才發現，檢疫疑又再延遲，與病豬「共處一欄」的豬隻有無流出市面，仍是未知之數。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，自首宗個案發生後，政府如何加強檢疫，包括進口後有否增加抽取豬隻樣本化驗，都未有詳細對外公布，做法不透明。他建議政府同時加強抽驗冰鮮豬肉，確保不再帶非洲豬瘟病毒進港。



據業界透露以往的運作情況，豬隻運抵屠房之後，只可存放在屠房數天，「3天已是上限」。業界質疑政府監管屠房運作流程不力，擔心與病豬共處的豬隻有感染風險，不確定有無流出市面。食物及衞生局局長陳肇始昨日(5月31日)表示，非洲豬瘟病毒潛伏期為4至19天，潛伏期間有機會病徵不明顯，但當人員發現豬隻有相應病徵，就立即抽取樣本檢驗。



何栢良直指：「三星期內就有兩宗，每宗政府賠錢幾千萬，咁用公帑都唔係辦法。」他指大眾對屠房檢疫的運作流程了解不清，若有豬隻於潛伏期間已留在屠房，他擔心其他同場豬隻感染風險存在。他認為政府應詳細交代檢疫抽驗樣本數目，例如每日公布抽驗情況，釋除疑慮。另外，現時不少冰鮮豬肉亦來自內地，何指雖然這些肉類有入口證才可供港，但為公眾食得安心，政府應考慮做多重工夫：「唔好憑張入口證，就好似人哋話咗OK就OK咁啦！」



民主黨議員黃碧雲指，上次豬瘟事件政府已要賠償2000萬港元，預料今次都要賠1500萬港元，短短日子不斷「殺豬賠錢、殺豬賠錢」，批評政府當香港人是提款機。她促官員到內地了解檢驗豬隻情況，不應只信賴內地的證明書，並應立即停止內地活豬供港，直至檢查清楚無問題才恢復供應。漁農界立法會議員何俊賢認為，出現第二宗個案後，應認真考慮屠房「日日清」才能保障業界。