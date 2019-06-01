網民熱話：分明玩人！阿伯亂過馬路　司機唔收油遭圍攻

揸車要打醒十二分精神，亦要沉住氣忍讓才能避免意外。今日（1日）有司機上傳車cam片到Facebook群組「馬路的事討論區」，片中司機行車時，險撞一名亂過馬路的伯伯，但司機疑刻意「唔收油」嚇伯伯的舉動，就招來網民圍攻。



根據車cam片段顯示，事發在今日上午約10時，現場是屯門良景邨巴士總站對開。片段中一名伯伯棄用附近的斑馬線，直接在巴士站亂過馬路，期間完全沒有留意兩邊車輛「掂行掂過」。但當司機駕車駛至時，卻未見有收慢的打算，直至靠近伯伯身邊才煞車及響按，伯伯亦被其「嚇一嚇」。司機事後更在網上語帶無奈說：「伯伯，唔好玩我啦」。



不過網民看過片段後，懷疑司機是刻意唔收油嚇伯伯，認為其行為是「自己玩自己」。有人認為司機理應從遠方就能見到過路伯伯，有足夠時間慢駛及響按提示對方。也有網民指如果對方跌低及報警，司機分分鐘「一身蟻」。



網民有話說

Kwok Wan Wong：阿伯如果跌落地，咁就大鑊啦

Hong Ho：阿伯係衰，但你揸車態度都有問題。打和啦！

Chi Wai Chan：伯伯無玩你，係你自己玩自己

Eddie Wu：如果你無心想讓佢。我覺得你要狂砵同埋唔好畀油先。



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