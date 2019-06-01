團體東涌首辦濕貨墟市　促政府盡快建公眾街市

政府於去年施政報告提及於東涌興建公眾街市，惟目前具體時間表仍然欠奉。有關注團體批評政府興建街市詳情交代得不清不楚，「欠居民一個交代！」，要求當局盡快交代及興建公眾街市，並於公眾街市落成前考慮設立臨時街市。團體今(1日)於東涌舉辦民間首個濕貨墟市，售賣鮮魚、鮮肉及蔬菜等食材，並選取東涌北大嶼山醫院旁球場空地作為試點，供居民採購生活所需。



撐基層墟市聯盟計劃主任張延批評政府興建公眾街市步伐緩慢，目前東涌居民主要到富東及逸東等領展街市買餸，惟上述街市的物價較為高昂，對居民造成經濟負擔；再加上興建新的公眾街市至少需時7至8年，居民在新街市落成前的真空期就被迫「捱貴餸」。因此聯盟與監察公營街市發展聯盟，今日於東涌安東街臨時足球場成功申辦全港首個民間濕貨墟市，讓居民有更多生活購物選擇。



惟張指舉辦濕貨墟市申請步驟繁複，須申請如受限制食物許可證及食物製造廠商許可牌證明等，至少需時兩個多月。而策劃濕貨攤位成本高昂，平均每檔成本約540港元，以致團體策劃濕貨部分開支便需要4000多港元，故他建議政府盡快撥出閒置用地及資金予團體舉辦恒常墟市，推動地區墟市發展。



東涌居民許太指，區內買餸選擇少，而現時政府提出的公眾街市位置是商業用地，即新街市或要經賣地程序才有望落實興建，落成之日遙遙無期。



另一居民琼姨表示，近年東涌街市物價節節上升，故經常乘車到深水埗買餸，只因該區食材價錢與東涌相差1倍。她支持東涌多設墟市，讓居民可以合理價格購物，而小檔主可有自力更生的機會。