南亞假金黨：辨別假金靠經驗和儀器　更要提防「心急客」

深水埗一間珠寶店疑墮入南亞「假金黨」騙局，損失5.5萬港元，警方昨日（5月31日）拘捕一名孟加拉籍聲請漢，正追緝在逃4名南亞漢。九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌指，普遍而言，珠寶首飾店在收購金器時，會清楚檢驗貨品，才會向賣家報價，一般具經驗的業內人士，可以憑肉眼及手感，判辨超過百分之50的金器的真偽，倘若有懷疑，或是經驗較淺的員工，則會利用不同方法來分辨，例如會用儀器來磨金，若是包金便會出現其他顏色，例如白色及銅色等，如仍未能確定便會以火燒。



劉指，如果發現賣家所攜的是包金，一般金行是不會購買，而據他所知，假金黨在30、40年前較為盛行，惟隨着檢驗黃金真偽的方法愈來愈多，要以假亂真難度大增，近年的假金黨數目已經大減，「每年都係1至2宗」。不過，劉仍提醒業界，購買任何金器或珠寶時，應小心檢查，若發現有人在短時間內不斷取來金器變賣，或急不及待要求店方盡快付款，便更加需要提高警覺，以免墮入假金黨騙局。



香港中華廠商聯合會會長吳宏斌亦指，現時有儀器能迅速檢驗金器的含金量及成分等，而該些儀器並不難賣，價錢亦相宜，故珠寶店被假金黨騙錢的情況並不常見。