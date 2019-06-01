上水屠房料明日完成殺豬　屠宰期研縮短至4天

上水屠房再爆出非洲豬瘟，受感染豬隻抵港長達7日仍未屠宰，至昨早(5月31日)死亡後才檢驗出感染病毒，整個屠房的豬隻亦被牽連須一併銷毀。逾10名豬肉買手今午(1日)與食物及衞生局局長陳肇始及副局長徐德義會面。陳肇始在會後表示，與業界點算後最終屠房共有4100隻活豬，將於明日(2日)凌晨開始銷毀，預計當天可完成，隨後會進行清洗，期望4日內完成屠房消毒。至於荃灣屠房則不受影響，會維持正常屠宰。



陳指，會上業界確立要縮短豬隻在屠房逗留時間，政府最終目標是「日日清」，但理解業界在整個供應鏈的安排上有難度，故期望業界能爭取最少4日內完成。至於檢疫方面，她指，政府有多重把關，如清水河會有內地檢疫工作，確保內地供港活豬屬健康豬隻，至文錦渡亦有設第二個檢疫關卡，而屠房也會有獸醫監察，確保非洲豬瘟疫情不擴散。



被問及會否停止內地活豬供港直至內地疫情受控，陳稱，內地活豬佔最大部分供應問題，加上港府已加強關口檢驗非洲豬瘟，而病毒頑強可潛伏4至19天，故希望能爭取在4日潛伏期內盡快完成屠宰，避免發生本地疫情。港府會與內地保持溝通，盡快恢復內地活豬供應。



鮮肉大聯盟理事凌偉業表示，業界希望能盡量配合縮短殺豬時間，但因代理及供應需要時間溝通，暫時難做到「日日清」，但承諾希望在「非常時期採用非常做法」，爭取在4日內完成屠宰。而會議上並沒有談及賠償金額問題。



鮮肉大聯盟副主席關國華補充，由於3間內地活豬供應商經常「供過於求」，「買4000隻(活豬)來5000隻」所以常出現未能日日清的情況。尤其是今次感染的中豬，只用作燒臘，需求量較少：「買2000隻只能劏200隻」所以出現囤積情況。他指，問題出於供應商，業界只能盡量配合，最快可做到36小時完成屠宰。