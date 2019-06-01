馬鞍山換水管欠宣傳　居民突遇停鹹水嬲爆

馬鞍山出現大範圍暫停鹹水供應，逾10萬居民周六放假卻面對「無水沖廁」苦況！因應水務署更換及修復水管計劃，馬鞍山逾20個屋苑備受影響，由今早(1日)9時起就陸續冇鹹水用。有居民怒斥水務署對此宣傳力度不足，令其措手不及，「一次過停咁大範圍，明顯(對居民)通知不足，大家都係(停咗水)首次聽到有咁嘅事！」



正值周末，不少市民趁放假留家休息，意欲共聚天倫之際，馬鞍山居民卻發現家中無水沖廁，一家人惟有落手落腳用食水沖廁。據了解受今次停鹹水影響的屋苑多達22個，包括福安花園、新港城1至5期、海栢花園、馬鞍山中心、雅濤居、富輝花園、海典居、迎濤灣、雅濤居、海澄軒、薈朗、富寶花園、錦龍苑、利安邨、翠擁華庭、銀湖·天峰、雅典居、長徑村、烏溪沙村、渡頭灣村、迎海及星漣海。



馬鞍山人社區團隊社區主任鍾禮謙本身是福安花園居民，他批評水務署未就今次大規模停鹹水而充分通知居民，「工程應該一早定咗會做，但對居民嘅宣傳就做唔足！」他指其屋苑僅於3日前才張貼出相關停水公告，而他亦得悉大批街坊事前對停水一事毫不知情。