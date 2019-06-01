政Whats噏：斥屯門南延線冇諮詢　建制派找陳帆晦氣

立法會鐵路事宜小組委員會將討論新鐵路項目屯門南延線，但周二(5月28日)就突然有消息指會喺屯門泳池附近增加車站並發展上蓋物業，但有關消息並未有諮詢屯門區議會，令建制派震怒。屯門街頭唔止出現公開譴責運輸及房屋局嘅橫額，仲有多個建制派政團發出聲明怒斥運房屋繞過區議會，運房局局長陳帆今鋪會唔會無晒朋友呢﹖



身兼行政會議成員同立法會議員嘅葉劉淑儀(葉劉)所屬嘅新民黨周三(5月29日)發聲明，指一直關注同多次查詢屯門南延線項目進度，但港鐵一直只係話已向政府提交建議，而政府就回覆未有具體方案，質疑如傳出嘅消息屬實，就係政府單方面透過消息人士公布計劃，等同繞過區議會。該黨仲要求陳帆交代。唔知係咪運房局懶懶閒，葉劉日前就喺社交網站出貼文，話已經親自搵陳帆求證，對方指消息未經政府同港鐵授權，而有關項目要先得到行會拍板，再做埋詳細設計，先至諮詢區議會同立法會。葉劉又引述，陳帆重申落實方案前一定會諮詢當區居民喎。



不過，咪以為陳帆咁就成功拆彈，事關有關消息曝光後，屯門泳池同屯門碼頭一帶已經出現寫上「強烈譴責運房局」嘅橫額，直言不滿拖延公布有關項目，要求立即公布項目選址同配套。呢批橫額用詞激進，諗都諗唔到竟然係來自被認為係政府戰友嘅建制派政團民建聯(民記)。有份掛橫額嘅民記屯門區議員葉文斌就質疑，政府繞過區議會，漠視既有諮詢程序，係無視居民意願，又呻依家連區議員都掌握唔到最新資訊，好難解答街坊疑問咁話。



而民記新界西立法會議員梁志祥亦大表不滿，直斥事件好離譜，因為消息傳出前一日先同運輸署開會，當時署方仲話屯門南延線項目仍然喺研究當中，點知翌日就爆出有關消息，質疑事後先約見嘥鬼氣，應該見都唔使見咁話。佢認為，既然依家政府都否認有放風，就應該跟進點解有人四圍放風，直言日後要認真審議項目。佢又批評政府同港鐵喺沙中線醜聞後，認為呢類項目應先向區議會同立法會交通事務委員會「打招呼」先啱。睇嚟陳帆再唔醒醒定定，實大把議員找佢晦氣喇。