行人路上蓋斬件　土拓署區議會各有各做嘥錢

藍田茜發道行人路上蓋分別於去年及今年進行延伸及加建工程，惟工程卻由土木工程拓展署及觀塘區議會各自出資分期開工，土拓署擴闊一百四十米行人路及加闊行人路上蓋，工程費僅一百萬元，區議會批款興建僅六米的行人路上蓋，卻粍資二百二十萬元，兩項工程費用相差倍多，令人咋舌。有區議員批評，港府部門統籌工程項目態度僵化，若願意一併負責整項工程，區議會便不用另覓承辦商，致工程費用大增而浪費公帑。



茜發道行人路上蓋主要由藍田地鐵站D1出口通往麗港城的接駁天橋，整段行人路建有兩段上蓋，全長約一百四十米。去年土拓署擴闊該段路路面、加固地基及延伸上蓋工程，上蓋由原本兩米擴闊至最多三米，工程於同年第三季完成，造價約一百萬元。惟工程範圍並不包括為中間過路處約六米無行人路興建上蓋。



不過，其後該部分加建上蓋工程，改由觀塘區議會從「地區小型工程」撥款二百二十萬元，由觀塘民政事務處負責加建行人路上蓋，工程預計今年七月完成。對於為一個過路處耗資二百多萬元建上蓋，並必人人欣賞，有居民批評是浪費公帑，「兩步路都已經行咗過去啦」，並質疑土拓署及觀塘區議會溝通不足，各自施工，浪費公帑。



麗港城選區的觀塘區議員鄧咏駿表示，復康徑過路處無上蓋遮蔭，巿民途經該路口時日曬雨淋，有家長反映構成不便，故多年前已爭取加建上蓋，惟相關港府部門一直未有回應，最後由觀塘區議會撥款興建。



鄧續指，由於區議會工程要向外招標，又要做顧問研究，路面又有設施要遷移，或因而令工程造價較高，「如果土拓署一併做埋，造價肯定平啲」。他批評港府部門協調不足，未有統籌好有關工程項目，就如很多工程一樣，各有各做，「掘完(路)又再鋪，鋪完又再掘」，浪費公帑。



土拓署回覆東網查詢時表示，茜發道行人路上蓋擴闊工程主要是修改原有結構，包括上蓋加闊及地基加固。據了解，復康徑行人過路處上蓋工程則需建造一組全新的地基及過路處上蓋結構，兩項工程的範圍和性質不同，工程費用不能直接比較。在進行茜發道行人路上蓋擴闊工程的前後，亦没有收到將復康徑工程納入工程內的建議或意見。



