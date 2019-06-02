議員冀暫停輸入內地活豬　非洲豬瘟疫情受控始解禁

當局面對非洲豬瘟，每次只是賠錢，但防疫防感染做不好仍是最大問題！有立法會議員擔心，短期內第二次因非洲豬瘟問題，要銷毀屠房所有活豬，估計港府要再次賠償逾千萬元，將來可能有同樣情況，又再次銷毀豬隻及賠錢，認為當局需認真考慮屠房「日日清」加強防疫。禽畜業團體則批評內地供港豬場把關不力，需要徹查。



漁農界立法會議員何俊賢認為，出現第二宗非洲豬瘟個案後，當局應認真考慮屠房「日日清」才能保障業界。民主黨立法會議員黃碧雲表示，三周兩度發現內地進口活豬有非洲豬瘟，上次銷毀活豬時，港府已經賠償二千萬元，今次估計亦要賠償一千五百萬元，擔心事件會不斷出現，要求立即停止再輸入內地活豬，直至內地非洲豬瘟疫情受控。她說，港府表示內地當局會把關，但問題是做得不好，內地海關理應可以堵截有問題豬隻供港。



香港農業聯合會、香港禽畜業聯會等本地豬農團體表示，對內地檢疫的疏忽職守及把關不力深感不滿，嚴重影響鮮肉供應及市民生活，故要求盡快嚴查內地供港豬場，了解有否非洲豬瘟爆發，加強檢驗檢疫，以免有進一步影響。