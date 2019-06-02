再度殺豬重創市道　肉販：「再係咁全行冇得做」

本港兩度受到非洲豬瘟影響，市民又再度食貴豬，豬肉檔經營者更要蝕本賣豬肉，最快要周四（6日）才有上水屠房鮮豬供應！記者昨到九龍城街市視察，大部分豬肉檔均有營業，但部分檔戶售賣前晚賣剩的豬肉。有豬檔商戶大吐苦水，直言生意再次大受打擊，來貨價高，要賣一百元才能回本，但現售一斤瘦肉約為五十至六十元，連成本例如檔主薪金、員工薪金、租金等都會虧蝕。檔主說加價僅一成後，顧客已有微言，「再係咁，我哋全行都要倒閉！」到街市購買豬肉的市民則形容：「依家係買天價豬肉!」



「陸記肉枱」負責人黃太表示，再次殺豬大大打擊生意，連同成本包括檔主薪金、員工薪金、租金等會虧蝕，豬瘟亦影響市民吃鮮豬肉的信心。黃太愁眉苦臉，坦言心情跌至谷底，稱原本由該店供應豬肉的食店都可能轉向凍肉供應商，「我哋又唔可以溝啲凍的（肉）畀人」。上次爆發豬瘟至今，她仍未回本，現時豬肉已由千多元一擔（一百斤）加到二千至三千元，但她不敢加價太多，一斤瘦肉價錢約為五十至六十元，但實際要賣一百元才能回本。她坦言只能加價約一成，顧客已有微言，「貴到你唔信！依家啲豬係天價！」



「興聯肉枱」負責人區先生表示，昨天只能出售前晚賣剩的豬肉，相信在早上十、十一時已可賣完收檔。昨早到街市買餸的陳太，花費約數百港元買了豬手和豬肉做節，準備至少十人的分量。她表示，每天都會買鮮肉做餸，停售對她影響大，昨日買豬肉亦覺有加價，而隨後數天沒有豬肉可買，會改買凍肉煲湯，或以牛肉和雞蛋取代豬肉做餸。另一位陳太則稱，上次爆發豬瘟便以雞肉取代，但已經「食雞食到厭」，惟有多食蔬菜和雞蛋。



荃灣屠房方面，當局會提供約四百至五百隻活豬供應，昨早有工人將屠宰好的豬殼及豬內臟清洗好便送上貨車運往商戶，亦有載有本地活豬的運豬車駛入荃灣屠房。香港豬肉行總商會理事長許偉堅指，今次銷毀情況較上次更無辜，因今次出事的是一隻燒臘用的中豬，約重七十至八十斤重，而不是市民在街市買的大豬，不禁慨嘆「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」，但他不評論事件對豬價的影響，相信商販會克制，但承認豬肉商的成本會增加。