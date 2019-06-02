東方日報A1：非洲豬瘟再現　政府又殺四千豬賠千萬

上水屠房三周內爆兩宗非洲豬瘟感染個案，被揭發檢疫流程又延遲！食物及衞生局昨日掌握更多資料後，發現原來病豬早於上月廿五日已運抵屠房，當時未有病徵，事隔六日後發現病豬已變死豬，才慌忙從豬欄取走化驗，與病豬「共處一欄」的豬隻隨時已受感染，甚至流出市面，決定今日銷毀上水屠房活豬四千一百隻。有傳染病專家批評，自首宗個案發生後，當局都無具體對外公布有否增加豬隻樣本化驗的數目、究竟活豬可存放屠房幾耐，也不清不楚，做法不透明。他又擔心，短期間若再有感染和銷毀豬隻：「次次都賠幾千萬公帑，唔係辦法！」港府昨與業界會面後，確立要縮短豬隻在屠房逗留時間。



食物及衞生局前晚（31日）公布上水屠房出現第二宗非洲豬瘟個案，昨早補充指，食環署初步資料顯示，涉事的病豬於上月廿五日運抵上水屠房。雖然病豬當時未有任何病徵，但非洲豬瘟病毒潛伏期為四至十九日，潛伏期間有機會病徵不明顯。故事隔六日後，豬隻死亡才化驗，有機會病豬已在潛伏期內，將病毒傳播給豬欄內，甚至屠房範圍內的同批豬隻，這批豬隻有沒有受影響或流出市面，政府前日公布消息時，未有主動提及。業界亦認為今次化驗同樣有延遲：「只係進步咗，上次隔八日，今次隔六日。」



究竟活豬由檢驗至屠宰可以存放在屠房幾耐，大眾無從得知。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，自從首宗個案發生後，當局未有詳細交代如何具體改善檢疫措施，例如有沒有計劃於入屠房前，在關口增加抽檢環節、事後有沒有增加抽驗樣本數目，屠房的屠宰流程，例如有無硬性規定豬隻可存於屠房幾耐，都無對外公布過。他坦言若有豬隻於潛伏期間已留在屠房，其他同場豬隻感染風險的確存在。他促港府每日公布抽驗的數目及結果，有助釋除疑慮。



現時不少供港的冰鮮豬肉來自內地，若要杜絕病毒流入香港，何建議除了活豬供應的檢疫要加強把關，也應加強抽驗供港冰鮮豬肉，從多個源頭堵截病毒傳入。雖然冰鮮肉類需有入口證明才可供港，但他覺得仍不足夠。為公眾食得安心，政府應考慮做多重工夫：「唔好憑張入口證，就好似人哋話咗OK就OK咁啦！」



何續指，短時間內再有非洲豬瘟個案亦屬意料之內，也不排除日後再有感染個案。但他認為，短短三周內就有兩宗，每宗個案的涉事豬隻也要全數銷毀，同時每次都要動用公帑作巨額賠償，並不符合成本效益。對於有業界建議屠房「日日清」加強保障，他認為發生第二宗個案後，當局應認真考慮相關業界的建議。



食衞局局長陳肇始昨日與業界確立要縮短豬隻在屠房逗留時間，最終目標是「日日清」，但理解業界在整個供應鏈的安排上有難度，故期望業界能爭取最少四日內完成。至於檢疫方面，她指，港府有多重把關，如清水河會有內地檢疫工作，確保內地供港活豬屬健康豬隻，至文錦渡亦有設第二個檢疫關卡，而屠房也會有獸醫監察，確保非洲豬瘟疫情不散播。



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