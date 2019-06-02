我有正能量：歷困恤貧　讓學生切身體會苦況

貧富懸殊、跨代貧窮、學生考試壓力大……這些在新聞中經常出現的詞語，對市民而言既熟悉又陌生。大眾每天接收相關訊息，從字裏行間得知不幸者的困境，卻未必能切身感受到他們的痛苦。為了讓更多人了解其他社群所面對的困難，有機構以VR（虛擬實境）和密室逃脫的互動體驗方式，讓一班學生和老友記親歷其境感受。



書桌、課本、少許擺設及數個上了鎖的箱子，簡單建構出一個學童的房間，房間的主人因家人壓力選讀不合心意的科目，令成績差強人意，最終抵受不住壓力輕生。當然，以上故事純屬虛構，場景是由關注學童發展權利聯席所搭建，為的是讓參加者投入其中，切身感受身負壓力的學童的心路歷程。



參加者進入房間後，需要透過不同道具和線索，逐步推敲出房間主人的經歷。線索或出現在書薄中，亦可能出現在看似無關的道具中，考驗大家的觀察力和聯想力，發掘線索並串連成完整故事。負責策劃的青年組織幹事何詩慧指，過去曾舉辦講座或播放電影，但對年輕人而言並不吸引，因此搞搞新意思，以互動方式加深年輕人對議題的認識。



除密室逃脫外，參加者亦可戴上虛擬實境眼鏡，觀看有關貧窮問題的影片。3條影片講述不同小朋友因貧窮，無法享有與同齡學童一樣的學習機會，只要戴上眼鏡，便恍如置身學童的生活環境。「如果就咁坐喺度聽講座一定瞓着，但用咁樣嘅方式就唔會」，就讀中華基督教會譚李麗芬紀念中學中四的毛同學參與活動後，認為這種活動教學方式更有趣，亦有助他們了解相關議題。帶隊的通識科何老師亦認同這種實踐式學習更能刺激思考，引發學生學習動機。



是次活動更有不少老友記一同參與，他們非但沒有與同學們溝通不良，更融洽地體驗弱勢社群的苦況。參與活動的長者陳女士指，曾擔心與學生出現代溝，亦曾誤以為年輕人總顧看手機而不願與人交流，但接觸後發現大多數學生都願意溝通，過往的誤解一掃而空。她期望能把自己的經驗和對社會的理解傳承予年輕一代。



花心機搞新意思當然不是為過癮，何詩慧希望參與活動的學生不只停留在認知階段，更有多一分的批判能力思考議題，又期望他們將來投身改善有需要人士生活的工作，真正為弱勢社群出一分力。

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