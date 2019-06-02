探射燈：車位不足規劃差　多區居民焗違泊

隨着本港汽車數量持續上升，泊車位及車輛數目比例創新低，導致多區出現違泊情況。單單沙田水泉澳邨，入黑後有超過200架違泊汽車，有區議員批評政府規劃差，即使有臨時停車場應用，又未有足夠配套，未能杜絕違泊問題。



現時全港約有78萬架領有牌照的車輛，當中接近80%，即約62萬架為私家車或客貨車，泊位則只有67萬多個，即平均每架車只可分得1.08個車位，比例創新低。



車位不足導致司機被迫違泊，以沙田水泉澳邨為例，不足400米道路停泊逾百架車，整條邨則有超過200架。馬鞍山及大圍的情況亦不遑多讓，兩區均有超過100架車停泊在路邊。



沙田區社區主任盧德明批評政府後知後覺，規劃時沒有周詳考慮過居民需要，邨內月租及時租車位嚴重不足，即使附近的臨時停車場正式運作，亦不能完全解決問題，「個停車場係可以畀旅遊巴等長車泊，但條路又有限制車輛長度，咁司機點呢？偷雞轉上嚟？」

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