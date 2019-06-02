探射燈：新咪錶遙距繳費　恐加劇長佔泊位

本港咪錶車位科技落後，運輸署預計於2020年起分期更換全港咪錶位，新增遙距繳付泊車費等功能，同時建議錶位收費加價逾1倍，但有立法會議員憂慮會加劇繁忙地區長期霸佔錶位情況，無助改善違泊問題。



政府於上月宣布，批出為期11年，總值為6.82億港元合約，營辦商需負責探購連管理、營運及維修新一代停車收費錶系統。新錶位將會提供多種付費方法，包括以流動應用程式遙距繳費、實時偵測空置停車位。運輸署同時建議調高錶位最高收費，由每15分鐘2元增至4或5元，即每小時最高收費為16或20元。



立法會交通事務委員會成員莫乃光擔心，政府沒有考慮實際情況而一刀切實施新錶位，指部分熱門地區或繁忙時間不應提供遙距服務，確保沒有車主能長期霸佔錶位。至於加價，他就認為應視乎當區停車場收費價格，若該區停車場時租價錢為30多元1小時，錶位價格應輕微提升，非繁忙地區則可維持價格。

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