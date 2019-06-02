探射燈：村民霸官地　闢車場牟利　地署好少理

政府停車場管理不善，亂象叢生，除審計報告炮轟政府停車場「死車」累庫房少收，東網揭發不少偏遠地區不收費泊車位被「私有化」，鄉村部分官地亦疑被劃作車位收租。汽車業界指車位不足，政府應主動將長期閒置空地改作停車場，以善用土地及減少違泊，立法會議員批評地政總署對霸官地視若無睹。



不收費泊車位大部分設於偏遠地區，元朗1條鄉村有逾10個不收費泊車位，惟幾乎全部被擺放雪糕筒霸佔，其中2個更掛上膠牌，寫上車牌號碼專用。有女村民坦言，車位均由原居民佔用，非原居民住戶需向村民租車位，月租由數百元至1000港元，她曾目睹有人未得同意在村內泊車，車輛最後被拖走。



該村村口牌坊位置亦泊滿逾20架私家車，有鐵欄劃分指定車位，惟附近多個涼亭卻標示由元朗區議會撥款興建。此外，該村口附近亦有另1個車場，月租1000港元，劃了約20個車位；四周卻豎起多個政府土地告示。



西貢1條鄉村內垃圾收集站旁邊，地上劃分逾20個泊車位，多架停泊車輛前、或空置車位中均放置雪糕筒，約晚上7時，有人駛車入「停車場」，先停車移離雪糕筒，再施施然泊車離開入村。



本土研究社成員楊夏至表示，從地政總署地政索引圖來看，以上元朗及西貢車位均涉及政府土地，他直指鄉村內官地涉嫌被霸佔情況常見，亦不時有人霸地後收費。他指地政總署雖派人定期巡邏，但效果成疑，往往要有市民投訴才執法，建議署方增加執法效率。



香港汽車會會長李耀培則批評政府做法欠彈性，目前車位緊絀，若有長期閒置空地，政府應主動改為臨時停車場。立法會議員譚文豪表示，涉嫌霸佔官地事件並不罕見，不滿政府對事件視而不見。他又認為，車位不足問題應由控制私家車數量着手解決。



運輸署發言人表示，過去3年共接獲9宗有關泊車位被非法霸佔的投訴，大部分與棄置建築廢物有關，而署方如發現有路旁泊車位被車輛以外的任何物品佔用，會通知地政總署；如發現車有垃圾，則會通知食環署跟進。地政總署發言人表示，正了解及跟進上述個案。

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