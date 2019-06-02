李家超稱可將探視權及公開審訊　加入移交逃犯協議中

政府日前大幅調整《逃犯條例》修訂建議，保安局局長李家超指在最新建議下，政府可將探視權和公開審訊等保障，加入與請求移交一方的協議中，又指移交會經過嚴格過程，至於何以不把額外人權保障直接寫入條例之中，李就稱是要保持靈活性，指不同國家及地區司法制度不同，如某些國家已實行「無罪假設」原則，就不需將條款寫入。



李家超在一個電台節目中指，中國有與55個國家簽署移交協議，在履行國際責任上無問題，而按內地法律，疑犯被捕後，當地法院要在一定時間內通知疑犯家屬，亦要有律師代表，條文上完全符合要求。他續指，政府就條例提出的6項額外措施，是聽取了市民及學者意見作出，強調有關修例，對香港法律制度、審訊制度及相關人士的保障不變，只是將現有法律剔出地理限制。



對有外國傳媒引述香港法官對修例有憂慮，律政司指香港司法獨立不受干涉，而法官司法宣誓時的內容亦包括無畏無懼，又指立法會已收到不少修訂建議，會由立法會處理。



另外，財政司司長陳茂波在網誌指，所有移交逃犯的申請決定，均可上訴到終審法院。而終審法院開庭時必然包括一位外籍非常任法官，指他們都是來自其他普通法地區的司法界權威，不少更曾任當地最高法院院長，「可以說，這是終審法院公正、獨立的另一明證」。陳續稱，政府上周進一步修訂建議，展現政府回應各界建議的積極意願，修訂後的方案，是顧及不同持份者關注的平衡方案。

