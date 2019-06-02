豬腩肉過百蚊一斤「貴到黐線」　凍肉店豬籠入水

上水屠房再度爆出非洲豬瘟，即時停止供應豬肉4天。東網記者今早(2日)到深水埗北河街街市視察，有豬肉檔未有營業，仍有營業的檔口則人頭湧湧，不少市民無奈表示豬肉售價較平日貴，豬腩肉加價逾倍，一斤索價約88港元。有凍肉店指，因應新鮮豬肉價錢上升，有市民反映豬腩肉索價逾百港元，遂轉購冰鮮豬肉，生意不俗。



市民劉太表示，本身愛吃豬肉，未有因價格高昂而減少購買豬肉，她指腩肉一斤要88港元，「買牛都係差唔多價」，較平日30多港元大增，並不合理，但「好過冇得買」，肉檔檔主更向她表明未來豬肉價格會繼續上升。市民郭先生指，平日購買一人分量的豬肉只需10港元，但今日需20港元，他預計若豬肉停售期間只能轉食素，因他不吃雞肉及牛肉，大感無奈。



豬肉檔販李先生指，豬肉價格上漲2至3倍，瘦肉一斤來貨價達70至80港元，故零售價亦因而上升至80港元一斤。他直指，「唔斬豬大家都冇得食」，他們亦被迫休息，甚至要轉行。另一檔販吳先生指，豬肉數量明顯減少，由平日10多隻減至現時只有數隻供應，直指入行3年首次見到豬肉價格飆升逾倍，單是一斤豬腳，亦由20多港元升至50多港元，不少市民因而減少購買。



凍肉檔檔主許女士稱，不少街坊反映鮮豬肉價格昂貴，有街坊更指一斤豬腩肉需百多港元，形容「貴到黐線」，因而轉購冰鮮豬肉，該店的冰鮮豬腩肉一斤約20港元，較平日輕微上調2港元，生意興旺。