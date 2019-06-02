女患強迫症對講「Goodnight」有要求　阿媽崩潰幸社工拯救

近年有照顧者未能承受壓力而衍生悲劇時有發生，社會亦開始關注照顧者面對的問題，浸信會愛羣社會服務處今日(2日)舉行第7屆全港精神復元人士家屬會議，由精神病患者家屬現身說法，與其他患者家屬分享。有家屬曾因照顧壓力太大而自殘，幸得社工轉介，學習「照顧人先要照顧自己」，更令患病女兒可獨立成長。



林太女兒在5年前確診強迫症。她坦言女兒強迫行為令她煎熬多年，如女兒對她入睡前說「Goodnight」的聲調亦有要求，經常要花個多小時才可令女兒入睡。林太形容當時有如「夜半驚魂」，她亦深感無助，覺得自己很失敗，「唔識做人阿媽，完全感覺唔到做母親嘅樂趣」！她崩潰時甚至試過一邊哭泣，一邊拿衣架打自己。



其後林太得女兒學校社工轉介至浸信會愛羣社會服務處，並上不同課程，如學習與家人相處等。她開心指人生亦因此有很大轉變，而她約2年前亦成為「照顧者朋輩大使」，將自己經驗與其他照顧者分享。



浸信會愛羣社會服務處臨床心理學家鮑海茵指，照顧者經常忽略自己需要，令情緒如滾雪球般愈滾愈大。她建議照顧者先了解自己需要，亦要在適當時間主動尋求協助。



香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉於會議中致詞時表示，根據醫院管理局數字，接受其治療的精神病患者人數逾20萬，估計有十分之一家庭面對精神健康需要，但社會上關心及支援不足。他又指，目前政府正進行康復方案檢討，呼籲家屬表達意見，提出政府忽略事情。