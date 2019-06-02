兼善里若重建或倒蝕30億　韋志成稱要審慎研究

長沙灣兼善里的多幢唐樓樓齡高達60年，多名業主過去一直要求市區重建局盡快重建該區。市建局行政總監韋志成今(2日)發表網誌，重建兼善里該類建築群存在規劃、財務，安置調遷等多項困難，承認窒礙舊區樓宇更新工作。



韋指出，兼善里建築群包含兩列9層高的舊樓，共有約740個面積平均650平方呎的住宅單位，總住宅樓面逾4.5萬平方米。若要重建，需增加綠化面積、留有一定樓宇間距、符合高度限制等，以滿足現行社區規劃的設計指引及法規，故預計重建後的樓面面積會縮減至僅約4萬平方米，單位數目比現時少100個，形容從發展角度而言此舉是「開倒車」。



他續指，由於兼善里樓群涉及業權眾多，以現時市建局「市價加津貼」的收購模式，成本十分高昂，粗略評估涉及的收購及補償支出接近95億港元；由於新建樓面將減少，重建項目收入只會達總成本的三分之二，反映隨時要倒蝕30億港元。他又指，由於市建局在未來數年要處理多個重建項目，若同時重建兼善里，將對該局造成沉重財務承擔。



韋又提到，兼善里大部分單位被分成多個劏房出租，估計現有約3000伙劏房戶，若要重建亦要妥善處理租戶的調遷安置。他強調，面對現時龐大的公屋輪候需求，市建局必須審慎評估受影響家庭的遷置需求，以免因重建單一小區，影響其他同樣正在等待上樓的基層家庭的輪候時間。



他稱，年前已提倡「規劃主導」的市區更新模式，為兼善里及其周邊土地，制訂較大範圍的小區規劃藍圖，考慮重新規劃網格狀的舊式樓宇道路布局，重新整合設計康體設施。韋強調，面對兼善里一類舊樓群艱巨的重建問題，市建局不會坐視不理，但要審慎研究不同規劃的可行性，同時與不同政府部門合作，不可能一朝一夕能實踐落實。