港故：勇闖荷里活卻只愛香港　陳文輝後人變身特技化妝型男

「同熱愛這片土地，大家刻骨銘記，愁或喜，生與死，也是香港地。」這幾句歌詞，很能表達今集《港。故》主角的特質——一個非常熱愛香港、以香港為根的新一代特技化妝師。



入行五年 曾替多位巨星化妝



他就是陳嘉偉(Gary)，屬於90後的他，雖然入行僅五年已曾替多位巨星化妝，包括甄子丹、張家輝、劉青雲、姜皓文等：「甄子丹先生好睇我，佢係我其中一位貴人。」的確，電影《大師兄》內甄子丹身上的傷痕，以及《肥龍過江》裏甄子丹的肥佬造型，還有金像獎電影《踏血尋梅》裏，女主角春夏被撕掉的那塊面皮，都是出自Gary和他的團隊之手。



跳出香港 闖入荷里活



不單在香港闖出名堂，Gary亦已打入荷里活。兩年前上映的美國科幻動作犯罪片《攻殼機動隊》，Gary在化妝師朋友Ryan Li的邀請下，夥拍外國的隊伍，參與了這電影的特技化妝部分，雖然不是替主要演員化妝，但亦成功令Gary踏上國際舞台。



勤力加服務 工作室愈做愈大



憑着不斷的努力，加上人脈及運氣，Gary在五年內由一個初哥，搖身一變成為一個擁有4000多呎工作室的老闆。作為新一代特技化裝師代表人物的他，認為做好服務，是令公司得以壯大的重要原因：「例如導演今日同你講，佢後日需要一個妝，其他特技化妝師可能會話『有無搞錯，咁遲先通知，點做啊？』但我只會講『有無搞錯，咁遲。』就一句，然後即刻講『好，我即刻幫你做。』呢樣係一個服務，呢個服務能賣到錢，會令對方下一次再搵你。」



Gary着重服務，因為他明白特技化妝是一個「好天斬埋落雨柴」的冷門行業：「我要賺到錢先可以繼續維持呢個平台，希望呢個平台可以愈嚟愈大，有更多鍾意特技化妝嘅人，可以將興趣變成工作，令佢哋唔需要擔心太多生活上嘅事，呢個係我嘅目標。」



投資其他業務 維持工作室營運



為了令化妝工作室可以持久地營運，商科畢業的Gary亦嘗試投資其他業務，即使工作室蝕錢，他亦可以用其他生意賺的錢來維持工作室運作。這些生意包括和朋友合資，在香港及台灣開設餐廳：「我希望能做到兩地之間嘅橋樑，香港能感受到台北嘅飲食文化，而台北都能感受到港式文化，作一個文化交流，同時亦能將一啲好質素嘅食物，盡量能以一個平民價錢出售。」賺錢亦不忘推廣文化，這就是他骨子裏的藝術家脾性。



陳文輝後人 至親離逝反思人生



Gary有着藝術家的性格，是因為他就是流着藝術家的血。Gary出生於一個化妝世家，爸爸陳志達是彩妝師，爺爺陳文輝亦為前無綫首席化妝師，曾替荷里活動作巨星史泰龍化妝，但二人都分別於一年內因病去世，令自稱工作狂Gary有所反思：「其實真係好老套，總要喺失去後先知道要珍惜，佢哋離開令我開始思考，要珍惜眼前人，人係需要生活嘅。我以前經常至少做12個鐘先返屋企，依家我覺得真係唔得，我希望喺前期嘅工作，10點開工就10點，7點收工就7點，盡可能維持呢種良好健康嘅習慣，大家收工後能有時間吃喝玩樂，可以放低工作陪屋企人、朋友。」



熱愛香港 不想離開



愛家人、關心同事、朋友，Gary更加熱愛香港。當大家都以為他有充分條件跳出香港到其他地方發展時，他卻選擇留在他的家——香港：「我生係香港人，死都係香港人，呢個係唔能夠改變嘅。我作為一個香港人，我係想做好香港嘅電影，盡我最大努力去做，我真係太鍾意香港，我唔想離開。每個地方都會有人訴苦，點解我哋唔留喺香港，諗吓點樣可以做得更好，或者係團結起嚟做更多嘅事？」



Gary「愛香港」並不只是口頭上，他亦作出實際的行動。例如兩、三年前，他自資30萬元籌辦一個叫「Hohkeyal」的比賽，是一個將化妝與繪畫合併在一起的藝術比賽，他希望向外界宣揚，香港不是一個文化沙漠，不是一個沒有藝術的地方，其實有很多很厲害的藝術家，他們只是需要多些機會去表達，同時他亦想更多市民，可以去接觸本地的藝術。



今集《港。故》用8分半鐘，帶大家認識一個熱血的型男特技化妝師，從愛上特技化妝，到用一己之力，為香港特技化妝界作出貢獻。



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