天花漏水冇床打地鋪　劏房戶獲資助改善家居

政府計劃透過關愛基金，以非現金形式資助劏房基層改善家居，購買傢俬及滅蟲服務等，1人住戶資助金額上限為8500港元，2人以上住戶為1萬港元。有民間團體早前獲賽馬會慈善信託基金捐助，推出類似計劃，透過義工及與不同團體合作，為劏房戶提供免費空間改造、維修、滅蟲等服務。



為期3年的「好相寓」劏房戶支援計劃由關注草根生活聯盟推出，以「空間改造，共享連結」為目標。聯盟解釋，「好相寓」寓意劏房戶透過計劃可與其他住戶有良好相處，同時可有一個優質的寓所，計劃亦透過資源共享平台，將該區人士捐贈的小型家電轉贈予劏房戶，減少浪費。



受惠住戶林小姐原本居於唐樓6樓天台一個單位，屋頂滲水問題嚴重，形容每次下雨均需要「擔遮瞓覺」，即使自行購買白布遮雨，但一次大雨令白布掉下，令她以為「個天跌落嚟」，幸其後獲計劃的義工幫忙，搬離該單位。另一受惠住戶洪先生指，一家三口居於90平方呎劏房，沒有空間放床，只能以布鋪在地上睡覺，其後獲計劃協助添置梳化床及碌架床，生活獲改善。



服務統籌李風清表示，該計劃推行1年，有約70名義工，成功協助800戶居於不適切居所的人士，當中為100戶進行維修、協助50戶作空間改造。對於政府推出類似計劃，她認為當局應接觸更多地區團體了解需要，並簡化使用者及機構的申請手續。