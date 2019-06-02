環團岸灘檢1.1萬膠樽　怡寶可口可樂維他三品牌佔半

海洋塑膠垃圾每年多達800萬公噸，其中以飲品膠樽等最為常見。環保團體「綠惜地球」自去年7月起，在全港25個地點進行了43場淨灘行動，拾獲約1.1萬個膠樽，並統計了各品牌所佔的膠樽數目。在可識別品牌的約8000個膠樽中，簡體字及繁體字膠樽各佔48%。



按品牌計算，以華潤集團旗下的內地品牌怡寶佔最多，有17.7%；可口可樂及維他緊隨其後，分別佔16.6%及15.2%。而單計約4000個繁體字膠樽，30%屬維他系列，28%屬可口可樂系列，屈臣氏系列亦佔17%。



綠惜地球認為，簡體字及繁體字品牌膠樽數量相若，反映香港灘岸深受內地垃圾影響，又指中國是全球製造最多海洋塑膠垃圾的國家，有責任正視問題，包括盡早推出飲品及包裝容器的生產者責任法規，加強廢物回收基建，及加強粵港政府合作監督及通報，防止廢塑膠垃圾落入大海等。他們亦呼籲內地品牌盡快跟隨全球飲品商，制訂出減塑措施。



至於香港方面，團體斥膠樽回收率長年低迷，前年只有6.8%，促請環保署盡早完成膠樽生產者責任法規的顧問研究，提出立法對策。他們又指，拾獲的膠樽中以礦泉水及蒸餾水等純水產品為主，提醒市民自備水樽，籲社區增設更多飲水設施，減少廢膠樽量。