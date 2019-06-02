眼球葡萄膜炎可致盲　港引生物製劑治療減副作用

葡萄膜是眼球內層組織，若出現炎症，有機會引致白內障、青光眼及視網膜破壞等情況，嚴重可致失明。眼科專科醫生何璟穎表示，葡萄膜炎的症狀包括眼睛發紅、痛楚、視力模糊、畏光、流眼水及視力下降等。貝賽特氏症候群是引起嚴重葡萄膜炎的原因之一，亦會導致口腔和生殖器官潰瘍及關節炎等，多發於20至40歲。



為期3個月的「香港眼科醫療發展之回顧及展望」展覽今(2日)起開幕，展出多項眼科醫療器材，多名眼科醫生亦分享經驗。何璟穎指，葡萄膜炎成因可能與細菌感染有關，亦有可能與自身免疫系統有關，以前多用口服類固醇治療，惟病人長期服用類固醇會引起嚴重副作用，例如高血壓、骨質疏鬆及糖尿病等，目前香港引入由生物細胞製成的生物製劑作治療藥物，大大減少類固醇副作用。



梁先生20歲時貝氏症病發，口腔潰瘍，背部出現皮疹，其後雙眼前後段均有葡萄膜炎，曾接受類固醇藥物治療，「當時全身發熱，瞓唔到覺，情緒暴躁」。他於5年前接受生物製劑治療以代替高劑量類固醇藥物，現時視力良好，無青光眼及白內障等併發症，葡萄膜炎發作次數亦由每年7至8次，減至2至3次。



另外，有醫生分享指新微創技術可助黃斑裂孔症康服期減半，超聲波乳化白內障手術亦可減少手術時間及縮細傷口等。