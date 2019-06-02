港航來往東京大阪兩機故障　逾百乘客滯留

香港航空接連兩日出現2班航機因機件故障導致延誤，乘客大感不滿！其中一班原定昨晚(1日)6時40分由大阪關西機場返港的HX633客機，先後以入油、安全檢查和電腦程式問題為由延遲起飛，期間更一度停電3分鐘，燈及冷氣全熄掉，逾百名乘客在客艙「焗住等」。機長至晚上10時許方宣布未能解決所有問題而要延到翌日，着乘客下機，港航為乘客提供13000日圓(約941港元)或安排酒店住一晚。



該航班終於延至今早(2日)起飛，於早上10時許抵港，較原定時間延誤達12小時，港航向乘客再派500港元賠償。港航回覆稱原定昨晚由關西出發前往香港的航班HX633因機件故障，由於維修需時，公司為受影響乘客提供膳食、酒店住宿和津貼，並安排乘客坐其他航班繼續行程。



此外，另一班原定今早9時15分前往東京的HX608，臨起飛前閘口才顯示延誤逾1小時，至10時20分，乘客不滿閘口無職員通報及解釋因由，最後延至早上11時30分才有職員現身，解釋是航班問題，並向乘客派發75港元餐券。職員其後再貼通告，指技術理由要延到中午12時35分，較原定時間延誤3小時20分鐘。港航事後指HX608由於機件故障需要維修，公司已為受影響乘客提供餐券，並安排另一客機前往東京，航班已於中午12時46分出發。