受訪教師指全級考TSA有操練壓力　卻無助教學

小三全港性系統評估(TSA)的說話及視聽資訊卷於上月完成，而紙筆評估將在本月11及12日舉行。香港教育專業人員協會於今年4至5月訪問395間小學的教師，發現有69%受訪者的學校參加全級應考TSA，而全級應考的學校的受訪教師當中，77%人認為會帶來操練壓力。



教協副會長葉建源表示，電話訪問395間回覆的學校當中，去年有201間參加全級應考，今年增到234間，增幅16.4%；教育局去年公布參加全級應考的小學總數約230間，佔公營小學的一半，若以16.4%的增幅推算，今年全港有270間學校參加。



調查指出在所有回答其學校全級應考的受訪教師中，77%人認同帶來操練壓力，其中43%認為帶來很大或頗大操練壓力，74%受訪教師認為TSA無助改善教學。所屬學校全級應考的教師當中，有一半人指學校沒有諮詢家長意見。



小學老師黃慕儀表示不少學校有「孖補」(即補充練習或補課)備考TSA，教師需要承受辦學團體的壓力，教育局多番強調TSA已移除操練壓力，「可能令教師覺得不得不做」。教協認為學界仍有全級應考的壓力，當局應保留抽樣進行小三TSA，另應制訂程序，確保學校申請全級應考前，有系統地諮詢家長及教師意見。