政Whats噏：邊境購物城冇人去　象哥搵金民豪打救

新田邊境購物城由開業至今一直「拍烏蠅」，唔少商戶要止蝕離場。牽頭搞購物城嘅立法會進出口界議員黃定光(象哥)不斷變招再變招都搞唔掂，真係相當頭痕。象哥近日大爆依家已經暫時封咗大部分場地，打算重頭開始，仲聯絡咗香港迪士尼樂園度假區前行政總裁金民豪，打算搵對方幫手搞番掂個場。睇番金民豪當年一度幫迪士尼轉虧為盈，但購物城依家成個死場咁，到底金民豪係咪真係有神仙棒可以令購物城起死回生呢？似乎都係有啲隱憂嘞！



購物城原本打算分流水貨客同內地客，點知起咗好耐才開幕，過晒時機，真係生不逢時，搞嚟搞去都冷冷清清，相當慘情。象哥話，購物城雖然人流唔多，但之前每個月嘅營運費都幾甘，足足要成百幾萬港元，淨係保安員都有三更人，人工都佔唔少，仲有排污費等等，樣樣都係錢，之前部分租戶唔交租又唔搬走，令購物城更難搞，依家總算大致解決，清空咗大部分場地，減省營運費，每月營運費降至唔使四十萬港元，叫做止吓血，剩下少少食肆營業，因為仲有啲旅行社會帶團去。



象哥之前話，打算搞漁農展銷會試水溫，又賣菜又賣魚，覺得供應商可以帶嚟基本客源，之後人流自然就會多，如果菜市場搞得成，遊客買完魚同肉，仲可以交畀食肆加工處理。象哥嘅最新評估係，搞短期展都有得試下，不過長遠咁搞就未必得嘞。佢話，其實一啲搞本地遊嘅旅遊界都曾經聯絡佢合作，不過佢最終都係透過香港旅行社東主協會會長葉慶寧做媒人，聯絡金民豪幫手，不過就未傾實合作形式係點。



金民豪以往喺香港嘅主題樂園做行政總裁時，任內曾經大推節流措施，幫樂園轉虧為盈，不過後來受旅客人數減少及其他不利因素影響，又再轉盈為虧，後來以個人理由辭任行政總裁一職。



象哥話，同啲朋友為購物城已經畀咗逾兩億港元，呢筆本金真係凍過水，對啲朋友都非常唔好意思，好彩班朋友冇乜怪佢，依家搵咗金民豪幫手，希望日後頂得住營運開支同啲利息，本金就真係冇辦法啦！



講真嗰句，要將個死場搞番生，真係談何容易，金民豪以往搞開主題樂園，搞購物城係咪掂亦都冇人知，購物城都真係前景茫茫，不過既然依家冇人諗到點搞，乜都試下，睇吓有冇轉機，都叫做冇辦法之中嘅辦法啦！