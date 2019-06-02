網民熱話：住戶有特權？　唔畀錢兼侮辱會所職員

預先繳費，再使用會所設施，應該是常識吧？不過，近日網上流傳一張大型屋苑通告，內容指有住戶拒絕付款「沖霸王涼」。涉事住戶不僅稱自己有「特權」，更出手掌摑會所職員，行為惹來大批網民不滿，並怒指：「報警拉佢啦！」



網民Mak Ka Wai Prometheus 在Facebook群組「深井人」上載照片。通告內容指，有住戶於上月的6日、10日和11日在拒絕付款的情況下，非法使用淋浴設施、桑拿室及蒸氣室。據通告指，使用該些設施的費用，為港幣10元。會所職員發現事件後出言提醒，豈料對方採取「不合作」態度，辱罵職員，堅拒繳費，更出手掌摑。涉事者更稱自己可免費使用設施。管理處得知事件警，涉事住戶最後被捕。



事件引起網民熱烈討論，除了斥責涉事住戶外，亦十分同情被掌摑職員：「畀人打嗰個staff就好大心理陰影啦！」有網民則大讚管理處敢於據理力爭，為員工爭取權益。亦有網民表示，報警處理的做法恰當，不能姑息。



網民有話說



Irene Chan：支持報警拉人。

Miki Kong：冇諗過會發生咁嘅事。被打職員真係慘。

Rosanna Wong：為$10打人，咩人？！



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