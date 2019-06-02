植骨水泥後脊髓出血　嘉諾撒六旬病人轉送公院

骨質疏鬆可致壓迫性骨折，可透過經皮椎體骨水泥整形術，植入骨水泥防止骨折繼續惡化，該手術亦會有出血的併發風險。今年3月，一名63歲患者在港島嘉諾撒醫院接受該手術治療，原本術後情況穩定，但住院期間不幸有出血情況，需要轉送公立醫院治理。該院為安全起見，相關的醫生同意下暫停該項手術，院內亦成立專家小組深入調查。



該名女患者於今年3月12日，因患有脊骨骨質疏鬆病引致脊椎體骨折，需要接受經皮椎體骨水泥整形術。手術前，病人得知各種風險及併發症。手術在監察麻醉及X光導引下完成。翌日掃描顯示脊髓有出血現象，要進行第二次脊骨手術以清除瘀血，術後病人情況穩定。



不過，住院期間，病人有潛在凝血異常情況，發現其他地方有間歇性出血，需由其他專科醫生會診。病人其後要轉往公立醫院進一步治療，據悉病人正在康復中。嘉諾撒醫院沒有提及個案是否符合衞生署呈報的醫療事故項目，衞生署亦沒有接獲該醫院通報，但該院已就事件成立專家小組，深入調查，確保病人得到適切及安全的服務。



有骨科醫生指，隨人口老化，骨質疏鬆致壓迫性骨折的問題愈來愈多，經皮椎體骨水泥整形術透過在指定骨折位置注入骨水泥，有助填補骨折，防止問題再惡化，現今已是常見的手術，最常見患處是腰椎首1、2節，或胸椎10至12節，但有機會出現出血風險，屬已知併發症，風險約為百分之零點幾，但不代表「無可能發生」，因此手術前，醫生都會向病人詳細講解有關風險。當骨折的位置愈多，涉及的手術時間愈長，失血風險也會提高。