食肆外賣狂「派膠」　環團促收窄豁免

香港膠袋徵費實施十年，惟膠袋棄置量不跌反升，施政報告去年提出檢討膠袋徵費計劃卻一直只聞樓梯響，未有公眾諮詢的時間表。環保團體綠領行動指二○一七年膠袋棄置量按年升兩成，餐廳和熟食店是棄置膠袋的重災區，批評政府將盛載外賣盒的膠袋納入膠袋稅豁免範圍，是釀成亂棄膠袋的「元兇」，促請政府收窄豁免範圍，並提高膠袋稅至每個兩元。



根據環保署數字顯示，二○一七年膠袋整體棄置量為四十四億個，按年升百分之三，其中餐廳和熟食店是一七年膠袋棄置量最高的零售類別，達四億二千六百萬個，佔整體近一成，按年更激增兩成。綠領行動總幹事何漢威估計食肆膠袋量急增，是由於餐廳及人口的增加所致，而外賣手機應用程式流行，亦增加了市民叫外賣的次數，然而盛載外賣盒的膠袋納入膠袋稅豁免範圍，變相鼓勵食肆或顧客使用一次性膠袋。



他批評膠袋徵費計劃的豁免範圍過廣，非密封式包裝食品或冰凍食品一律可獲豁免，「叉燒飯話怕漏汁又可以免費畀膠袋，凍飲話擔心有倒汗水又畀袋，三個袋裝兩個包亦係經常發生。」反觀推行了十五年限塑政策的台灣，自去年修例後，明確要求獨立裝麵包亦納入膠袋收費範圍，而提供膠袋盛載冷凍飲品也需收費，更進取地訂立減塑時間表，目標至二○三○年全面禁用膠袋。



然而不但台灣，甚至連坦桑尼亞亦宣布於本月起正式實施「禁塑令」，禁止進口、出口、製造、銷售、儲存、供應及使用所有厚度的手提塑膠袋，他促請政府應倣效該些地區制訂減塑的時間表，研究未來禁用膠袋的可行性。



環保署表示，鑑於塑膠購物袋棄置量連續兩年回升，而收費計劃已運作了一段時間，政府將檢討計劃在減少使用及棄置該等塑膠購物袋的成效。該署會一併探討需否調整收費，亦會考慮是否收緊豁免範圍，特別是關乎盛載冰凍或急凍食品。在檢視計劃的過程中，該署會參考其他地區的相關經驗與最新發展，按進度於稍後時間徵詢不同持份者和公眾的意見。