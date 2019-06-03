Dr.東：膀胱脫垂或致尿頻　婦女宜強化盆底肌

近日有台灣女星公開患有膀胱脫垂，引起女士關注。除了年老退化，原來順產分娩或肥胖同樣會加劇盆底肌鬆弛，繼而導致膀胱脫垂，年長女士頗為普遍。膀胱脫垂是引發尿頻成因之一，育有3個孩子的陳女士收經不久即出現尿頻，連追趕巴士、打噴嚏或咳嗽也會漏尿。她曾查問家庭醫生，醫生回覆指該症十分普遍，「個個都係咁」，故她對此亦無「上心」，結果拖延至膀胱跌出陰道並外露，才知病情嚴重。



港怡醫院泌尿外科名譽顧問醫生張皓琬表示，膀胱脫垂患者通常腹部有下墜感，久站或腹部用力後會下腹痠痛，容易出現尿頻。病情嚴重者的膀胱甚至已下垂外露，容易感染及發炎潰爛，引起小便問題。長期咳嗽或用力大便等習慣，亦會加劇膀胱脫垂。此病其實有方法可醫，傳統手術可以針線修補脫垂的膀胱，近年經陰道的微創手術，抽取部分腳筋腱修補老化組織，亦可減少排斥及復發。



今年65歲的陳女士，10年前出現尿頻及尿滲問題，拖延一年後求醫家庭醫生，醫生僅指「生過小朋友及年紀大就會，好正常」，且未有處方藥物，令她以為情況「理所當然」，未有跟進理會。惟不久情況惡化，「感覺到下體有啲嘢跌出嚟」，每次出街要用護墊，而且不敢出遠門，生活十分困擾。她後來向張求醫，確診時她的膀胱脫垂已接近第4期，膀胱外露體外，需進行修補手術。術後情況立即改善，不再有尿頻尿滲問題。



張指不少患者因尷尬而一直不求醫，甚至諱疾忌醫，她曾見過有60多歲的女士因膀胱脫垂感到難為情不願求醫，結果惡化至輸尿管堵塞，無法正常排尿，出現急性腎衰竭而入院。張呼籲女士們正視小便問題，要預防膀胱脫垂，可趁收經前多做盆底肌運動強化相關肌肉，有效預防及改善尿滲。