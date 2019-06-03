Dr.東：港女少飲水易尿頻　醫生籲日飲約1.5公升水

香港不少女性受尿頻問題困擾，勿以為尿頻只屬長者或膀胱過度活躍症患者的「專利」，原來飲得太少水也會出事。俗語話「女人是水造」，但時下年輕女性大多缺乏飲水習慣，每日飲水量甚至少於2杯水，導致尿液極濃，除了增加尿道炎機會，更令細菌孳生並刺激膀胱，誘發尿頻。有醫生警告尿頻問題並非「屙多幾次尿咁簡單」，可對工作、生活以致社交關係造成深遠影響。



女性較男性更常有尿頻問題，港怡醫院泌尿外科名譽顧問醫生張皓琬表示，只要每日日間小便次數多於8次，並有夜尿，便屬尿頻。一般來說，尿頻多發生於中老年女士身上，主要由於膀胱過度活躍症，又或生育及年老造成盆底肌鬆弛所導致。不過，一些不良飲食活習慣與尿頻息息相關，例如飲水過急過多、經常飲茶或咖啡等利尿飲品，以及經常進食高鹽或辛辣食物。



年輕女性較常見的不良習慣便是飲水太少，要知每日適當的飲水量，張指可按個人體重計算，每公斤體重應攝取35毫升水分，以體重50公斤女士為例，每日應飲用1750毫升水。不少人抱有一個錯誤的觀念，以為口渴先要飲水，結果每次「只係幾啖幾啖咁飲」，無法攝取足夠水分，尿液不足除了尿液變濃之外，更難以沖走尿道細菌，久而久之容易引起尿頻、發炎甚至結石。



張曾接獲一個年輕OL求醫，她年僅22歲，與大多女士一樣不愛飲水，每日飲水量不足600毫升，結果尿液濃黃令細菌孳生，刺激膀胱內壁導致尿頻。每逢出街吃麻辣火鍋或刺激性食物，尿頻問題更嚴重，甚至因缺乏水分而引起宿便。張指這種由不良飲食習慣引起的尿頻，大多數只要改善飲食習慣便可康復，該女士其後按要求每日飲水1.5公升後，尿頻已受控制。



40歲以上女性常見的膀胱過度活躍症亦是尿頻成因，與年老退化有關，會突然有強烈尿意或漏尿。張曾見過40多歲的OL患者在公司大廈的電梯內因尿頻而「瀨尿」，穿着淺色裙及絲襪的她「簡直想搵窿捐」，待所有人走後才敢行出電梯。此狀況是不少膀胱過度活躍症患者日常面臨的尷尬，不少人甚至要長戴衞生巾。張表示，病情屬中度者，有口服藥物可醫治，但嚴重個案或需注射肉毒桿菌毒素配合電刺激治療。



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