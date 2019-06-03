在校賣水果　僑生賺第一桶金

現時港澳學生仍是台灣僑外生人數首位，約共一萬三千七百多名，當中七千六百多人為港生。台灣為招攬人才，不斷推出新措施包括以一定金額投資及評點機制，讓僑生留台發展。有即將畢業的澳門學生就學時由在學校擺檔賣水果、開舖賣果汁，變成開網店賣水果，未畢業已賺取到第一桶金。



譚俊豪現就讀國立臺北教育大學音樂系四年級，他十五歲開始接觸音樂，擅長演奏古典結他。他認為澳門地方細，音樂發展空間不大，在完成中學後，他先在台灣升讀國立臺灣師範大學僑生先修部，後再升讀大學音樂系。他坦言，因不想太依賴家人提供生活費而嘗試賺錢，在大學一年級時看準校園沒有水果和蔬果售賣，在學校擺檔賣水果。



他每天到批發市場買貨、檢貨，每天花一小時擺檔，「基本上我廿四小時ON CALL（候命），有人想要生果我就會送貨」，一天純利達一千五百元台幣。後在校覓得舖位，就向朋友借榨汁機等器材，投資約二千元台幣，最後賺到他約廿萬元台幣的「第一桶金」。他在大三後專心發展音樂專長，果汁店交由同學打理，直至大四他重拾賣水果的工作，更與果農一起種植蔬果，亦透過手機通訊軟件與客戶溝通及銷售。



另外，國立中興大學科技管理碩士畢業生梁嘉俊，在台中一網上市場營銷公司工作至今約半年。他在二○一二年在文憑試考獲約廿分後，選擇到逢甲大學升讀工商管理學系再升讀碩士。他畢業前找到工作，滿足台灣勞動部「僑外生工作評點配額制」措施多個條件，包括碩士畢業、人工達三萬元台幣、中文高階能力及具企業所需專長能力等，順利留台工作。



本港學生人數人數下跌，赴台升學的港生人數亦有減少。私立大學校院海外聯招會總幹事江大樹表示，赴台升學港生人數近年下滑但不明顯，由二○一六至一八學年至今，報名人數由四千六名人下跌至約二千八百人，註冊率維持在四成左右。