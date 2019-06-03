着重數理科　機電工程多發展

在本港大學調整彈性收生策略之前，不少在文憑試失手、目標入讀理工科的學生，就視本港以外的升學選擇為邁向專業的跳板。台灣有不少半導體工廠，學生就期望在畢業後可以從事這方面的工作，甚至到海外升學及發展。



新竹國立交通大學以理工科表現排名前列，現約有五百名僑生就讀學士學位，當中有一成是港生，另有約廿名港生就讀碩士及博士班。該校教務綜合組組長張漢卿表示，上學期畢業的港生讀理工類課程較多，而主修電子及資訊類課程畢業生留台工作的機會較多，包括在台灣積體電路製造公司、內地工廠就業，或到美國硅谷發展。



就讀電機工程學系的四年級港生曾超華表示，台灣電機工程仍有不少發展，如有工廠製造半導體，畢業生可在台灣或內地工作，不少師兄、姐畢業後到海外進修或升學，加上該校在台灣眾多大學中排名較高，故相信畢業後亦不錯的發展前景。



就讀該校電子工程二年級港生張雋晞表示，雖然不少港生會因文憑試失手，未能在港入讀心儀學科而轉赴台灣升學，但他和弟弟均在文憑試考獲不錯的成績，他獲廿分亦達入讀本港大學門檻，而他的弟弟有在奧林匹克數學競賽奪得頭三甲，文憑試於數學科、數學延伸部分M2和物理均考獲5**，惟通識「失手」，其後升讀國立台灣大學數學系。



他認為，現時香港學制屬「重文輕理」，四個核心科目中，有三科需要考核學生的語文，限制有心在理工及創科學生發展，相反台灣學制於小學及中學時期已着重學生的數學及理科學習。曾超華補充指，就算港生在文憑試有讀數學延伸部分M1及M2，亦覺得程度不及台生在高中學習的微積分，部分港生就會報讀大學開辦的微積分教室，每天在助教指導下學習「打底」。