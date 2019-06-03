欣賞電影文藝　港生赴台學拍攝

本港學生升學途徑多，不少港生感本港讀書壓力大，或因成績稍遜選擇到台灣升學，當中有意在電影及體育發展的學生更獲得新機會。有港生因為欣賞台灣電影有濃厚的文藝色彩，決定赴台認識本土電影及拍攝手法，而每學期的拍攝訓練，令他發掘到收音的興趣，期望實踐收音師的理想。



義守大學位於高雄，電影與戲劇學系三年級學生、來自香港的王令譽喜歡看電影，有一段時間更翻看粵語長片，令他愛上電影拍攝。文憑試考獲十六分，原獲得公開大學創意寫作與電影藝術學士課程取錄，但他認為在港讀書壓力大而另尋門徑。



王令譽說想擔任編劇，學生在每個學期都需要自己出資拍片，透過多重經驗，他發掘到自己對收音的興趣。每當後期製作，往往要放大聲音仔細聆聽，而他鍾愛流水、雀鳥叫聲和用粉筆寫黑板的聲音，「覺得好興奮、好開心」。有時忽發奇想感到某種環境聲音適合注入一個電影場景，都會立即前往收音，有次就到走下道錄取不同火車聲音，因每種火車在不同速度、重量，聲音就會不同。



另外，就讀台南長榮大學運動競技學系二年級生李振權，初中時喜愛在街上流連，是個不喜歡上學的「街童」，中四有師兄帶他去玩欖球就「一試愛上」。其後他在文憑試只考獲個位分數，熱愛欖球的他明白入讀香港的大專體育系無望，透過個人申請及獲校長推薦，成功到長榮大學升學。



李振權曾在全港校際七人欖球賽九龍區獲得第二名、全港精英賽第八名。現時他已加入大學欖球隊，每天下課後都會在校練波，晚上又會與隊友做器械訓練，增強體格以應付球賽，他的身形亦由十分瘦削鍛煉至「大隻」。他感到香港重視欖球發展，如每年都會舉辦國際七人欖球賽，故考慮將來回港做運動員或教練。